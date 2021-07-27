مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا لعلوم المحيطات

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول فوز مصر ممثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا ودول الجزر المجاورة لعلوم المحيطات (IOCAFRICA)، ممثلة فى الدكتورة سوزان محمد الغرباوى الأستاذ المساعد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والتى عقدت خلال يونيو 2021.





وتعد لجنة إفريقيا هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC)، وهى مسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى القارة الإفريقية.

كما أوضح التقرير موافقة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات على إنشاء مكتب ومركز تدريب للجنة الدولية لعلوم المحيطات بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وذلك بفرع المعهد بالإسكندرية؛ لتدريب الباحثين من الدول الإفريقية والعربية من خلال البرامج التدريبية والعلمية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وفى إطار إعلان الأمم المتحدة عن العقد الدولى لعلوم المحيطات فى خدمة التنمية المستدامة (2021-2030) لتعبئة جهود المجتمع العلمى، وواضعى السياسات، والمجتمع المدنى حول برنامج مشترك للبحوث والابتكار التكنولوجى، استعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة الآليات التى تم اتخاذها بشأن "المؤتمر الدولى الإفريقى لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة: الوضع الحالى والتحديات والفرص"، والذى ينظمه المعهد خلال شهر ديسمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 باحث من كافة دول العالم؛ لمناقشة آليات التعاون فى إطار البرامج التنفيذية لعلوم البحار طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة حتى 2030.

ولفت التقرير إلى أنه يندرج تحت مظلة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات العديد من البرامج، منها:

علم المحيطات، تنمية القدرات، تسونامى، النظام العالمى لرصد المحيطات، اللجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البحرية، البيانات الدولية لعلوم المحيطات وتبادل المعلومات، قانون البحار، المحيط والكربون، الإدارة البحرية، برامج أخرى مثل المد الأحمر، رسم خرائط للمحيط، ونظام مراقبة مستوى سطح البحر.

يذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هى لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى.

وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.