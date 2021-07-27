سفيرنا بهرارى يجرى حوارًا مع الصحافة الزيمبابوية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى هرارى، حوارًا صحفيًا مع جريدة "The Herald" الأوسع انتشاراً فى زيمبابوى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، حيث تم تناول أبرز الإنجازات التى حققتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب ما أنجزته من مشروعات كبرى فى العديد من المجالات وخاصةً مجال البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى من المقرر أن تنتقل الحكومة إليها قريباً.





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