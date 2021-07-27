/642506/وزير-الكهرباء-بالبرلمان-سأواجه-القراءات-الجزافية-بالضرب-بيد-من-حديد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن قراءة العدادات تذهب إلي مكانين منعا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا : " اي حاله لدي النواب فيها فواتير جزافية أوالقراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وساواجه ذلك بالضرب بيد من حديد".

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب النائب عمرو قطامي حول الفواتير الجزافية والقراءات غير السلمية، أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء علي اخطاء الفواتير،فضلا عن البدء في تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكي "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا : " نفسي كل العدادات تبقي سمارت".

وتابع شاكر، أن أي مشكله في قطاع الكهرباء مسؤليتنا، و نعمل علي حلها، مضيفا : " حاجتين فقط لا اعملها لا التعين ولا النقل، لكن أي شيء يتعلق بجودة خدمة تغذيه الكهرباء بطاقه عالية الكفاءه نعمل عليها".

ولفت محمد شاكر وزير الكهرباء، إلي تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وأن تكون والطاقة المستخدمة في شحنها " متجدده".