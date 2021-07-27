عبد الله لاشين : السيسي منح الريف قبلة الحياة واجهزة الحكم المحلي لا تتعاون مع النواب«صور»

/642504/عبد-الله-لاشين--السيسي-منح-الريف-قبلة-الحياة-واجهزة-الحكم-المحلي-لا-تتعاون-مع-النوابصور

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكتب تاريخ جديد للدولة المصرية ، من خلال إطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب عبدالله لاشين بالجلسة الختامية للبرلمان

فض دور الإنعقاد الأول بالبرلمان

جاء ذلك في كلمة له علي هامش الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني .

حياة كريمة

واكدعبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منح الريف قبلة الحياة خاصة أن القري ظلت مهملة لسنوات طويلة ، مشددا علي أن المبادرة الرئاسية ستنقل الريف المصري نقلة نوعية وستساهم في رفع مستوي معيشة سكان الريف .

وانتقد لاشين ، عدم تعاون بعض الوزارات مع اعضاء مجلس النواب مؤكدا أن هناك وزارات متعاونة وتبذل جهود كبيرة وهناك أخري متقاعسة مثل الأجهزة التنفيذية بالتنمية المحلية مطالبا الحكومة بتفعيل التعاون مع النواب بشكل اوسع .