/642501/مصطفى-يقود-جالطة-سراى-أمام-أيندهوفن-في-دوري-أبطال-أوروبا

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، فاتح تريم، عن تشكيل اللاعبين الأساسي لمباراة العودة في تصفيات الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام نادي إيندهوفن الهولندي.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل الأساسي لفريق جالطة سراي التركي امام أيندهوفن الهولندي في ملحقات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب النادي التركي غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "باشاك شهير فاتح تريم" في مدينة "إسطنبول" بقيادة الحكم الإيطالي الدولي، ماسيماليانو إيراتي.

وبالتالي، كشف فاتح تريم عن التشكيل الأساسي قبل 24 ساعة عن المواجهة في مؤتمره الصحفي الذي عُقد منذ قليل استعدادًا للمباراة والذي جاء به مهاجم الزمالك المعار، مصطفى محمد.

تشكيل جالطة سراي ضد إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: موسليرا.

في خط الدفاع: عمر بايرام، ماراكاو، لويندياما، يدلين.

في خط الوسط: إيمري كيلينتش، أيتاش، جيسي سيكيديكا، باريش، كريم أكتوركوغلو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

نتيجة مباراة الذهاب

وخسر جالطة سراي في جولة الذهاب بالأسبوع الماضي بنتيجة قاسية 1-5 على ملعب "فيليبس" في هولندا وفرصته في التأهل صعبة جدًا بل تكاد تكون مستحيلة إلى المرحلة المقبلة.

سيشارك مصطفى محمد أساسيًا غدًا أمام إيندهوفن بعد أن كان بديلًا في مباراة الذهاب بسبب عودته من الإصابة.

غياب مصطفى محمد عن منتخب مصر

يذكر أن قائمة منتخب مصر الأولمبي شهدت غياب الدولي مصطفى محمد، حيث رفض الجهاز الفني لفريق جالاتنا سراي مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في منافسات دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي ستبدأ فعالياته غدا الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو والتي جاءت كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي