في ختام دور الانعقاد الأول..سميرة الجزار تشكر رئيس البرلمان

/642500/في-ختام-دور-الانعقاد-الأولسميرة-الجزار-تشكر-رئيس-البرلمان

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في ختام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الشكر إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس المجلس، ووكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكل الزملاء بمجلس النواب خاصة نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والزملاء بلجنة الخطة والموازنة.

دوت الخليج يرصد كلمة النائبة سميرة الجزار فى الجلسة الختامية لنهاية دور الانعقاد

نهاية دور الانعقاد البرلماني

كما وجهت "الجزار" الشكر إلى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وجميع القائمين على شئون مجلس النواب بمناسبة فض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

الاداء البرلمان

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة : أتمنى أن يكون أداء البرلمان فى دور الانعقاد الأول على قدر مستوي المسؤلية ويرضى عنه الشعب، مضيفة أنها تأمل على تحسين الأداء فى البرلمان فى دور الانعقاد الثانى.

كما وعدت النائبة سميرة الجزار، أنها ستبذل مجهودا أكثر فى الانعقاد القادم يليق بثقة المصريين.