استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بنادى الصيد غداً

/642498/استقبال-حافل-لهداية-ملاك-وسيف-عيسى-بنادى-الصيد-غدا

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وصرح محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد ، أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة في تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن .

ومن جانبه أوضح دكتور محمد الدباح المدير التنفيذي لنادي الصيد، انه سيتم غلق موقف السيارات الشرقى " بجوار بوابة 7 " لإستقبال البطلين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء .

وتوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضا.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

استطاع المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو إضافة الميدالية الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التتويج بالميديالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

نجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.