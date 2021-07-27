/642497/علاء-عابد--الرئيس-السيسي-منحاز-للمواطن-المصري-واستطاع-في-٧-سنوات-ان-يضع-مصر-في-الصدارة

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس نظراً لأهمية هذا الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بالبرلمان

إنشاء طريق موازي لطريق 6أكتوبر بمدينة أبو النمرس

قال النائب حسام عاشور مقدم طلب الاحاطه ، ان انشاء طريق موازي لطريق أكتوبر مزمع إنشاءه منذ ٢٠٠٥ وتم رصد ٦مليون جنية له في ٢٠١٠ وهو يربط بين طريق اسيوط وطريق المريوطية ولم يتم حتي الان اي خطوة في انشاء الطريق ، مطالبا بسرعه انشاء هذا الطريق لافتا الي ان الطريق الحالي ضيق ومدينة ابو النمرس من المدن التجارية المزدحمة بالسكان وبالتالي تقع حوادث كثيرة عليه .

طريق 6 اكتوبر

ومن جانبه قال محمود فوزي سكرتير محافظة الجيزة ان ازدواج طريق ٦ اكتوبر له قصة قديمة منذ ٢٠٠٤ باعتبارة طريق محوري موازي لطريق ٦ اكتوبر، واصبح مطلب هام ولكن به عدة عقابات منها وجود محولا كهرباء ، وأشجار نخيل ، وتعديات علي حرم الطريق واقامه منازل عليه ، لكن الطريق تحت ولاية وزارة الري وليس محافظة الجيزة.

منطقة المنصورية

قال محمد عبد السلام ممثل وزارة الري ، ان الطريق مشترك بين منطقة المنصورية ، ومصرف أبو النمرس وهو بمسافة ١٢ كيلو متر ، عليه ٤٥٠نخله ومحول كهربائي وهناك دراسة لتغطية المصرف لان لدينا مجري ماءي ، ولابد من توفير حماية هذا المجري .

واقترح ان يقوم معهد البحوث الإنشائية، ومعهد بحوث الهيدروليكية بعمل دراسة للمكان ونوع الحماية للترع والمصارف الماءية واختيار الطريقة الافضل لتنفيذ الطريق ، مقابل ان تدفع الجهة صاحبة الطلب مصاريف هذه الدراسات .

ومن جانبه انفعل النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، قائلا: محدش بيدفع من جيبه الشعب المصري هو اللي بيدفع ، مؤكدا أن رئيس الوزراء خلال لقاءة مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان اكد أنه سيتغلب علي البيروقراطية، وإزالة جميع المعوقات أمام المواطنيين.

واضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري واستطاع خلال ٧ سنوات ان يضع مصر في الصدارة ، ورأينا كيف اعادت مشروعه حياة كريمه الحياة للريف المصري، وهو اول رئيس يهتم بالصعيد وتمكينة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات قومية عملاقة .

واوصت لحنه النقل والمواصلات، بمخاطبة وزارة الري ، والتنمية المحلية ، وتشكيل لجنه برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب حسام عاشور مقدم طلب الاحاطه، والنائب عماد الدرجلي ، والنائب محمد علي الكيال ، والدكتور محمد علي خبير الطرق ومستشار اللجنه ،واعداد تقرير عن الطريق وعرضة علي اللجنه .