مفاجأة بالفيديو.. الاعلامية بسمة وهبة تشكر جماعة الاخوان المسلمين علي الهواء

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علقت الإعلامي بسمة وهبة، على الأحداث السياسية الجارية فى تونس الآن، والتى على إثرها قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تجميد السلطة التشريعية.

دوت الخليج

مفاجأة الإعلامية بسمة وهبة تشكر جماعة الإخوان المسلمين

وقالت الإعلامي بسمة وهبة، فى حديث لها:" أنا عايزة أشكر جماعة الإخوان على حسن تعاونها فى تدمير نفسها".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، خلال حديثها بقناة المحور:" نشكر جماعة الإخوان على الغباء والفشل فى كل حاجة وفى كل مكان نشرته، الغباء والفشل دا اللي بينبه الشعوب ويصحيها علشان يعرفوا حقيقة الجماعة اللى عاشت طول عمرها تلعب بالدين وتلعب بالناس".

بسمة وهبة: الناس فهمت وعرفت حقيقة الإخوان.. لا دين لهم ولا وطن

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها:" الناس فهمت وعرفت الحقيقية الموضوع لا دين ولا أوطان، الموضوع أنكم جماعة "شر" طمعانين فى السلطة وإقصاء الكل، لا تعرفوا ديمقراطية ولا مشاركة، ماتعرفوش غير الدم والسلطة".

وأختتمت الإعلامية بسمة وهبة حديثها قائلة:" ربنا ينصر تونس وتتخلص تمامًا من كابوس الإخوان للأبد".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".