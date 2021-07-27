«شكرًا أشرف زكي» طلاب أكاديمية الفنون يطلقون حملة للإحتفاء بنقب المهن التمثيلية

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دوت الخليج يرصد مظاهر احتفال طلاب أكاديمية الفنون بدكتور أشرف ذكي

وتضمنت حملة طلاب أكاديمية الفنون إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير، الذي شهدته إبان تولى الدكتور أشرف زكى رئاسة الأكاديمية، فضلا عن تناوله تفاصيل تنشيط مسارح الأكاديمية واستثمار الأماكن المفتوحة، والتعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفني والثقافي، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفني.

تفاصيل كتيب إنجازات أكاديمية الفنون

وتناول الكتيب أيضا الإنجازات التي تحققت على مستويات البنية الأساسية والبنية العلمية والبنية الثقافية والفنية، حيث تم إمداد عدد من المباني التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة بكافة التجهيزات، من أثاث وأجهزة ووسائل تعليمية، وتم تشغيلها على الفور لتصبح محط أنظار المتخصصين والمثقفين والمهتمين بالفنون ومناهج دراستها.

أهداف حملة أكاديمية الفنون

ألقت حملة أكاديمية الفنون الضوء على عدد كبير من الإنجازات التي تمت منذ عام 2018 وحتى الآن، وكيف تمت استعادة العمل الأكاديمي في فنون المسرح والسينما والموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والدراما الموسيقية والديكور والإضاءة.

كما اهتمت بالإشارة لاستخدام النظم الرقمية لعمل قاعدة بيانات تشمل المواقع والعاملين والأنشطة، فضلا عن التنمية البشرية، بتطوير الهيكل الإداري ووسائل التعليم وكافة الصيغ الإدارية والتعليمية، ووضع خطة لتطوير فرق الأكاديمية بشكل منهجي وعلمي لرفع قدرتها سواء على مستوى البناء والتجهيزات أو على مستوى العنصر البشري.

انجازات دكتور أشرف زكي في أكاديمية الفنون

وكانت أهم انجازات دكتور أشرف زكي هي افتتاح متحف الفنون الشعبية بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز ووضع التصور السنوجرافي لمقتنياته، واستقبال مجموعة كبيرة من أبرز المقتنيات الدالة على ثقافات المدن، والانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية، وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج تعليم مواد الفنون، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للنقد الفني، وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج دراسة علوم النقد والتذوق الفني.