/642493/أليجري-أفضل-يوفينتوس-على-ريال-مدريد-وأشكر-بيريز-على-التواصل

أكد الإيطالي ماسيمليانو أليجري أنه رفض عرض ريال مدريد الإسباني، من أجل العودة إلى السيدة العجوز يوفنتوس ، بالرغم من تواصل الرئيس فلورنتينو بيريز معه ، في الفترة السابقة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الإيطالي ماسيمليانو أليجري، بعد عودته للسيدة العجوز يوفينتوس.

رحل أليجري عن يوفنتوس في صيف 2019 ، قبل أن يعيده من جديد الرئيس أندريا أنيلي ، خلفًا للمُقال أندريا بيرلو.

تصريحات أليجري

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي التقديمي له مع يوفنتوس: " أود أن أشكر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، بالفعل تواصل معي لتدريب الفريق ".

وأضاف: "أنا أحب يوفنتوس، لذلك رفضت ريال مدريد ، وفضلت العودة إلى يوفنتوس ، إنه شرف كبير الارتباط بهذا الفريق".

جدير بالذكر، أن ريال مدريد أعلن عودة كارلو أنشيلوتي من جديد للفريق، بعدما فشل في التعاقد مع ماسيمليانو أليجري.

كريستيانو رونالدو

قال فيديريكو تشيروبيني في تصريحات "كل ما ينشر عن رغبة يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو خلال فترة الإنتقالات الحالية، غير صحيح".

وتابع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:" نحن سعداء بأن كريستيانو رونالدو، يعود إلى تدريبات الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة أجازته".

عقد رونالدو مع يوفينتوس

يتبقى موسم كامل في عقد كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس، حيث ينتهي في صيف موسم 2022، وبالتالي فاللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادٍ أخر دون الرجوع لإداراة الفريق، إلا بقدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن أن كريستيانو رونالدو خرج من بطولة "يورو 2020"، عقب هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث استطاع بلجيكا التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.