/642490/محافظة-الجيزة-تعلن-صرف-تعويضات-لأسرة-عقار-القومية-والنائب-عمرو-هندي-يدعوا-الأجهزة-المعنية-مراجعة-قرارات-الترميم-فى-جميع-العقارات

شهدت محافظة الجيزة كارثة جديدة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، حيث انهار عقار في منطقة الوراق، والذي تسبب في إثارة حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة ونزوح عدد من سكان العقارات المجاورة لتضررها من العقار المنهار.

دوت الخليج يرصد في السطور التقرير التالي التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار جديد في الجيزة

وفي صباح اليوم الساعة السادسة والنصف، استيقظ سكان المنزل رقم 3 بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق، على صوت تصدعات في العقار، مما جعلهم يفرون منه مهرولين لشعورهم أن العقار سينهار، حتى فر الجميع بإستثناء مالك العقار وزوجته اللذان سقط انهار عليهما العقار قبل فرارهما.

وفور انهيار العقار دفعت محافظة الجيزة، بمعدات المحافظة وقوات الحماية المدنية والاجهزة الأمنية، للبحث عن اي مفقودين تحت العقار المنهار، بعد تاكدهم من أن صاحب المنزل وزوجته لم يتمكنا من الهروب والنجاة قبل انهيار العقار، حتى فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا لحسن استكمال عمليات البحث عن ضحايا العقار.

النائب عمرو هندي يتابع مع الأهالي أزمة إنهيار عقار الوراق.. ويشيد بجهود الأجهزة المعنية

من جانه، تابع النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تطورات الأوضاع بمنطقة الوراق علي مدار اليوم بشأن انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق، مشيدًا بجهود الأجهزة المعنية التى تواجدت في موقع الأحداث منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

كما شدد علي ضرورة أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمراجعة قراراتها الخاصة بالترميم مع جميع العقارات والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الأهالي حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما تقدم النائب عمرو هندي، بخالص التعازي لأسرة المتوفي جراء هذا الإنهيار، مؤكدا أيضا علي أن محافظ الجيزة وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين والوقوف بجانبهم، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لمن تضرر أيضا جراء الإنهيار.

محافظ الجيزة يتابع رفع الأنقاض

وقام على الفور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بالذهاب إلى موقع المنزل المنهار لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، كاشفا أن المنزل مكون من دور أرضى وأربع أدوار و صادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30/5/2021 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط ولم يقم سكان العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية .

واوضح محافظ الجيزة، أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري .

وأشار «راشد» إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط المنزل لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكداً إنه تم تكليف لجنه المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

صرف تعويضات للمتضررين

ووجه المحافظ اللواء أحمد راشد و مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم، حيث نتج إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر 32 عامًا، وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها، وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.

وعملت محافظة الجيزة خلال عمليات رفع الأنقاض على توجيه شركة الكهرباء والغاز الطبيعي بمنطقة الوراق، بفصل التيار الكهربى والغاز عن موقع انهيار عقار شارع القومية، لتسهيل قيام رجال الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص مفقودين أسفل أنقاض العقار.

وفاة صاحب المنزل تحت الأنقاض

ونجحت جهود عمليات رفع الأنقاض في استخراج جثمان أحد ضحايا العقار المنهار، واستخراج احد السيدات من بين الركام، ونفلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الوراق.

صرف مبلغ 30 الف جنيه لكل مصاب و100 ألف جنيه للمتوفي

وكشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة:«انه سيتم صرف تعويضات للمتضررين من حادث انهيار منزل الوراق، والذي انهار الساعة السادسة والنصف صباحًا.

واوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج »، أنه سيتم صرف مبلغ 30 الف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى صرف مبلغ 100 الف جنيه للمتوفى، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.