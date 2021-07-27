نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محدث” ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany خلال ساعات.. ومؤشرات تنسيق الجامعات 2021 تجارة من 86 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany يترقبه الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على ابنائهم بعد سنة عصيبة مرت عليهم وسط انتشار فيروس كورونا وأنظمة التعليم الجديدة، ليأتى الوقت لحصاد ثمار جهودهم باحثين عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 Link عبر البوابة المصرية للتعليم الفني وفي الوقت ذاته، يرصدون مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 الأولية والحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد، فبعد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany (تجارة، صناعة، زراعة، سياحة، تمريض)، يستعدون إلى التقديم في تنسيق الجامعات 2021 حسب مجموعهم.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021fany عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، على أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات 2021 خلال الساعات القادمة ربما غدّا أو بعد غدَ في موعد أقصاه لايتجاوز يوم 29 يوليو حتى يكون هناك وقت كافة للطلاب للاستعداد إلى تنسيق الجامعات 2021 ويتحددون أي الكليات التى يلتحقون بها.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2021

بدأ طلاب الدبلومات الفنية والبالغ عددهم 750 ألف طالب في سياق انتظارهم موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany يبحثون عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 ليحددون مجموعة الكلية التى يلتحقون بها، وتأتى توقعات تنسيق الجامعات 2021 من خلال نتيجة تنسيق 2020 والتى جاء فيها الحد الأدني للقبول في كلية التجارة من 86% ويرصدون مختلف الكليات حسب تخصصتهم.

الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2020

الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد صناعى خمس سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد صناعى ثلاث سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد تجارى خمس سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد تجارى ثلاث سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد زراعى خمس سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد زراعى ثلاث سنوات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد سياحة وفنادق ثلاث سنوات الحد الأدنى معاهد

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 natega برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg من خلال الخطوات التالية:

أدخل على البوبة المصرية للتعليم الثانوي

اضغط على استعلام نتيجة الدبلومات الفنية.

اختر نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

حدد نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

سجل بياناتك الشخصية.

أضف اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.

أكتب رقم جلوسك.

اضغط على بحث تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية2021

عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يجة الدبلومات الفنية2021 رسميًا، أعلنت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سوف يتم إعلانها يوم الخميس مع نهاية الأسبوع الجاري أو يوم السبت المقبل على أقصى تقدير. وينتظر جميع الطلاب هذا الأمر بشغف كبير هم وأولياء الأمور، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير لارتفاع نسبة النجاح هذا العام.