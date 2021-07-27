حسام المندوه في الجلسة الختامية للنواب: أبشر المصريين بأن القادم هو حياة كريمة

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالدور العظيم الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين حياة المواطنين، لاسيما مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب، لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.

ووجه حسام المندوه رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، قال فيها: عيشوا حياتكم والقادم هو حياة كريمة.

وأشار إلى أن مجلس النواب، أدى دوره في دور الانعقاد الأول على أكمل وجه، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي كانت تواجهه، مؤكدا أن دور الانعقاد المقبل سيكون أفضل وبما يتناسب مع طموحات الشعب المصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى روح التعاون بين أعضاء المجلس هو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق كافة الأهداف والإنجازات التي حققها البرلمان.

وأكد حسام المندوه، أن كل الدور الذي قام به مجلس النواب من أجل مصالح مصر والشعب المصري، مشيدا بآداء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال حسام المندوه: رئيس المجلس بالإضافة إلى أنه قامة دستورية وقانونية كبيرة، فهو قام بدور إداري على أعلى مستوى من خلال سعة الصدر وإتاحة الفرصة أمام الجميع.