ننشر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي نتيجة الدبلومات الفنية 2021، بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١. للاستعلام عن النتيجة

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