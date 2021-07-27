السفير المصري لدى زيمبابوي يجري حواراً مع الصحافة الزيمبابوية بمناسبة ذكرى ثورة...

أجرى السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية في هراري، حواراً صحفياً مع جريدة ”The Herald” الاوسع انتشاراً في زيمبابوي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث تم تناول أبرز الانجازات التي حققتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب ما أنجزته من مشروعات كبرى في العديد من المجالات وخاصةً مجال البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي من المقرر أن تنتقل الحكومة إليها قريباً.

كما تطرق الحوار إلى العلاقات المصرية الزيمبابوية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون الثنائي بهدف تعزيز جهود تحقيق التنمية المنشودة في البلدين الشقيقين، فضلاً عن تناول جائحة كورونا وسبل معالجة تداعياتها المختلفة وخاصةً في الدول الأفريقية.