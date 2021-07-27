تعليم الإسكندرية تحصد المركز الأول فى الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حصول الطالبة روان محمد جابر، بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية، على المركز الأول جمهورى فى امتحان الدبلوم الفنى للصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2020-2021، بمجموع 481 بنسبة 96.2 %.





وأضاف سعد أن تعليم الإسكندرية حصد أيضا المركز الخامس جمهورى، حيث حصلت الطالبة مريم عادل جلال أحمد، بمدرسة أمل الحضرة أيضًـا على مجموع 468 بنسبة 93.6 %، وأشار سعد إلى أن نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع سوف تضاف للتنسيق الإلكترونى بالجامعات للمرة الأولى هذا العام. وأعلن أنه سيجرى تكريم أوائل الشهادات العامة الحاصلين على مراكز جمهورى، أو أوائل المحافظة فى احتفالية خاصة بهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًـا لأقرانهم.

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