الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة أهم برامج الصحة الإنجابية

جدة - نرمين السيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بعنوان "لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات .. الإسلام والصحة الإنجابية" عبر تقنية الاتصال المرئى، بالتعاون مع منظمة شركاء من أجل السكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وبمشاركة أعضاء المجلس العربى للسكان والتنمية وعدد من الخبراء.





عقد الاجتماع بهدف عرض إطار لمقاربة السياسات فى مجال الصحة الإنجابية، ومناقشة أهم برامجها واستعراضها من منظور إسلامى، بتقديم تجربة دولة إندونيسيا كأحد إبراز الممارسات الجيدة والفعالة التى تم تطبيقها فى مجال الصحة الإنجابية من خلال هذا المنظور، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والإنجازات لإغناء التجارب الميدانية والممارسات الفضلى من خلال التعلم التبادلى والتشاركى الذى من شأنه الاستجابة للتحديات السكانية.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن موضوع الصحة الإنجابية موضوعاً متداخلاً بين القطاعات إن كان فى الدول أو من خلال عمل المنظمات الإقليمية والدولية، موضحة أنه يدخل ضمن السياسات الأساسية المرتبطة بتحقيق الاستقرار السكانى بكل اوجهه، سواء الصحى والاجتماعى أو الاقتصادى والسياسى، فهو يقارب الصحة للمرأة والأسرة والزيادة السكانية التى تقارب الاقتصاد والاجتماع والأبعاد السياسية المرتبطة بالتضخم السكانى والبطالة وكل ما يترتب على ذلك.

ومن جانبه، أشار المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤى شبانة، إلى أنه وفقًا لآخر بيانات متوفرة للعام 2021، فإن الجهل وقلة المعلومات وسوء الفهم الطبى والدينى ساهم بشكل مباشر فى وصول نسبة احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة، بين جميع النساء فى الفئة العمرية 15-49 فى المنطقة العربية إلى 10% ومعدل خصوبة المراهقات فى المنطقة العربية هو 47 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، حيث يبلغ المتوسط العالمى 44، مما يهدد حقوق وخيارات الفتاة المراهقة فى اكتساب كامل إمكاناتها التعليمية ومساهمتها فى التنمية المجتمعية.

وأكد السيد عدنان بن حاج عيسى، أن هذا النشاط يندرج فى إطار تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين جامعة الدول العربية ومنظمة شركاء فى السكان التنمية التى تم توقيعها فى ديسمبر 2020، كما سيساهم فى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للبلدان الأعضاء والتعريف بموقف الإسلام من أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى بعديهما الإنسانى والعقائدى.

وأضاف: "أن منظمة شركاء فى السكان والتنمية والتى تضم 27 دولة من أسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتيني، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، ستعمل على دعم جهود البلدان الأعضاء فى إرساء مزيد من فرص التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل التجارب ونتائج البحوث وتنظيم دورات التدريب عن بعد فى ظل جائحة فيروس كورورنا المستجد، حتى تستفيد البلدان النامية من بلورة سياساتها السكانية ومخططاتها الديموغرافية".