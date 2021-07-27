القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية لتوفير أجهزة تعويضية

جدة - نرمين السيد - وقعت القوات المسلحة المصرية ممثلة فى مصنع الأطراف الصناعية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب التابع للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مجال توفير الأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة وذلك بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعباسية.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع المجتمع المدنى فى شتى المجالات.

يهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعويضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوى القدرات الخاصة للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين فى المجتمع.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مقدماً الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ثقتهم الغالية فى مصنع الأطراف الصناعية والذى ينافس كبرى الشركات المتخصصة فى ذلك المجال.

كما ألقى الأنبا يوليوس أسقف الخدمة العامة والاجتماعية والمسكونية كلمة رحب فيها بمدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والحضور، مشيراً إلى سعادته وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة فى دعم وتوفير الأجهزة التعويضية لتقديمها إلى الاشخاص الأكثر احتياجاً من ذوى القدرات الخاصة والذى يتم ضمن منظومة تكافلية تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وعقب توقيع البروتوكول استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والوفد المرافق له بالمقر البابوى.

وأعرب البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء عن ترحيبه بهذا التعاون الذى يعمل من أجل راحة الإنسان، كما أشاد بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول واللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، والقمص رافائيل ثروت مسؤول تطوير البرامج بأسقفية الخدمة العامة وعدد من المسؤلين عن برنامج "قُم وامشِ لذوى القدرات الخاصة".