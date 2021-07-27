وزير الكهرباء من البرلمان : المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث نقله نوعية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستحدث نقله نوعية، مشيرًا إلى أن تنفيذها فى 3 سنوات تحدى خيالى، لكن عندما يوجه الرئيس بشىء فأنه ينفذ.





وأضاف "شاكر"، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن حجم الاستثمارات التى نفذتها الوزارة فى مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 3 سنوات تصل إلى 36 مليار جنيه، مضيفا : "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصارى الجهد وهناك استثمارات ضخمة أنفقت فى هذا الصدد".

ولفت "شاكر"، إلى الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقرى والنجوع، قائلاً: نسعى لتحصل أبعد قرية على نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكنى القاهرة فى أفصل مكان لها.

وفيما يخص من شكوى النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفى الكهرباء، تقدم الوزير بإعتذار قائلا : "أعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم إتخاذ إجراء حاسم، من يخطأ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".

وأضاف "شاكر"، قائلًا: "لا تتخيلون حجم المصاريف والمجهود الخرافى المبذول من أجل تحسين الخدمات فى القطاع، فلا يعقل أى "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللى يقولك طلبات الوزير بركتها على جنب، أنا اللى هركنه على جنب".