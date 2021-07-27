وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - باشر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمى.





وعقد شاكر اجتماعات مع بعض الشركات الخاصة العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة كما راجع عدد من المراسلات بمقر الوزارة الجديد. الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمى، فى إطار خطة الدولة لنقل جميع مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

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