/642492/بالفيديو-وزير-الكهرباء-للنائب-أبو-العباس-تركى-الموظف-اللى-قالك-بركن-طلبات-الوزير-علي-جنب-أنا-هركنه-على-جنب

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ستحدث نقله نوعية، مشيرا إلي أن تنفيذها في 3 سنوات تحدي خيالي، لكن عندما يوجه الرئيس بشيء فأنه ينفذ.

وأضاف شاكر خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 3 سنوات تصل إلي 36 مليار جنيه، مضيفا : "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصاري الجهد وهناك استثمارات ضخمة انفقت في هذا الصدد".

ولفت شاكر، إلي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: نسعي لتحصل أبعد قرية علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها.

وفيما يخص من شكوي النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفي الكهرباء، تقدم الوزير باعتذار قائلا : " اعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم اتخاذ اجراء حاسم، من يخطأ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".

وأضاف شاكر قائلا :" لا تتخيلون حجم المصاريف والمجهود الخرافي المبذول من أجل تحسين الخدمات في القطاع، فلا يعقل أي "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللي يقولك طلبات الوزير بركتها علي جنب، انا هركنه اللي جنب