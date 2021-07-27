/642489/رئيس-شباب-النواب-الزيارات-الميدانية-غيرت-انطباع-المواطن-عن-البرلمان
أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بجهود المستشار حنفي جبالي وحسن إداراته لشئون البرلمان ، قائلا : قدمت انطباع عن برلمان يليق بإسم مصر ومكانتها ".
دوت الخليج يرصد ما ذكره رئيس رياضة النواب فى الجلسة الختامية للبرلمان
نهاية دور الانعقاد
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،بمناسبة نهاية دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني . ونقل رئيس لجنة الشباب ، شكر اعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب ، على إداراته الحكيمة الهادئة موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ، ووزير الشئون النيابية ، والأمين العام للبرلمان ، والنواب من هم ليسوا اعضاء في اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة ، على تعاونهم المستمر مع اللجنة .
الادوات الرقابية
وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلوا جهد غير مسبوق سواء على مستوي الأدوات الرقابية ، او الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية موجها الشكر لجميع اعضاء اللجنة . وأضاف : أدينا خلال دور الإنعقاد الأول ما يرضي ضميرنا، ...لم نحقق المرجو كاملا ونسعي خلال دور الانعقاد القادم لتحقيقه ".
وأكد رئيس لجنة الشباب، إن الجهود التى بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التي قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن في أداء البرلمان مؤكدا أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته .
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