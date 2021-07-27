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 «64نائبا متكلموش» في البرلمان  طوال دور الانعقاد الأول ..دوت الخليج يكشف التفاصيل

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محمود فايد 0 تبليغ

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كشف  الحصاد النهائي لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عن وجو 64 نائب لم يتحدثوا طوال دور الانعقاد الأول والذي شهد عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا، من أصل 596 نائبا هم إجمالي عدد أعضاء المجلس مع استبعاد مقعدين فردي  توفي الأعضاء بهم .

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نواب

 

دوت الخليج يرصد  وجود 64نائبا لم يتحدثوا بدور الانعقاد الأول 

وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها الى اللجان المختصة.  وفى مجال الأدوات الرقابية، ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على الباقى.

مجلس النواب وحصاد دوت الخليج 

 ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان وفى المجال التشريعى وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الاصعدة  فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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