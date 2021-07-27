/642487/لاعب-التايكوندو-رافائيل-ألبا-كاستيو--يحصد-أول-ميدالية-لكوبا

حصد رافائيل يونير ألبا كاستيو مرتين في التايكوندو، اليوم الثلاثاء سجل الميداليات الأوليمبية لكوبا بعد تحقيق برونزية التايكوندو رجال فئة فوق الـ80 كجم في الجولة الأخيرة بأوليمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق ألبا الميدالية البرونزية، وهي واحدة من الميداليتين البرونزيتين اللتين تمنحان في رياضة التايكوندو، بعد تغلبه على الصيني سون هونجاي بنتيجة 5-4 في مباراة أُقيمت في حلبة بمجمع معارض ماكوهاري ميسه في تشيبا، شرق العاصمة طوكيو.

ونجح سون في التعادل بنتيجة 4-4 في بداية الشوط الثالث بعد أن سدد ضربة إلى جسد خصمه، ولكن ألبا حسم المباراة وأحرز الميدالية الأولى لبلاده في الأوليمبياد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

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