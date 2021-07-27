/642486/خالد-عبد-المولى-يشيد-بالاغلبية-البرلمانية-ويوجه- التحية-للرئيس-السيسي
وجه النائب خالد عبد العظيم عبد المولى عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، معلنا تجديد الثقة فى القايدة السياسية لما بذله من جهود لصالح الوطن والمواطن.
تحيا مصريرصد ما ذكره النائب خالد عبد المولي فى الجلسة الختامية للبرلمان
نهاية دور الانعقاد الاول
واشاد عبد المولى ، بمشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة لتطوير القرى" مؤكدا انه مشروع القرن الذي يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، موجها التحية للاغلبية البرلمانية لادرتها الوعية فى مناقشات مشروعات القوانين التى تم اندازها خلال دور الانعقاد الاول . ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية على جهودهما لصالح الوطن، للمستشار الدكتور حنفي جبالى مؤكدا على حكمته البالغه فى ا\دارة الجلسات واحتواء جميع النواب ،موجها الشكر لوسائل الإعلام والصحافة البرلمانية وما يبذلوه من جهد فى تنوير الرأى العام بأعمالنا فى المجلس وممارستنا البرلمانية.
نهاية دور الانعقاد
ألقى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، حنفى جبالى، كلمة ختامي فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول، حيث بدء بالبسملة، وتلى الآية القرآنية ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ﴾.
رئيس النواب للأعضاء: سوف تثبت لكم الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية
وفى بداية حديثه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” الزميلات والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النواب الموقر- نواب شعبنا العظيم، ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.
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