المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2021، يسعى الكثير من المواطنين التقديم لأبناءهم فى الصف الأول الإبتدائي للمدارس الرسمية، وهى الموجودة فى شتى المحافظات على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

وبالنسبة للمتقدمين للصف الأول الابتدائي 2021، أولًا نعرض لمتابعينا كيفية التسجيل فى وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا، وذلك من خلال الصفحة الرسمية حيث سيتم الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع التوجيهات المطلوبة.

المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2021

ويلزم معرفة أنه عندما ندخل للتسجيل بالنسبة للمتقدمين للصف الأول الابتدائي 2021، فإنه عند الدخول لبوابة وزارة التربية والتعليم، وبالبحث تجد بيانات المتقدمين للصف الأولى الابتدائي، حيث مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ومن ثم يُتاح التسجيل للأبناء من الطلاب وتجد البيانات المطلوبة، اسم المستخدم، ورقم المسلسل، وكلمة السر.

كيفية التقديم للمتقدمين بالصف الأول الابتدائي

خلف خانة البيانات المطلوبة، تجد نصًا مكتوبًا به تفاصيل المرحلة الثانية، التى تشير إلى أنه تم بدء البت فى الطلبات المقدمة من أولياء الأمور، واستلام الملفات للمدارس الرسمي، مع انتهاء المدة المحددة لتسجيل طلبات التقدم للصف الأول الابتدائي.

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كما أشارت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، الخدمات الإلكترونية، إلى أن القبول المبدئى الذى يهدف أن يتقدم ولى الأمر بالملف وتسليمة للمدرسة، أما بالنسبة القبول النهائي الذى يؤكد تسليم ولي الأمر للملف بالمدرسة.

هذا ويستعد الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية التقديم إلى المدارس الابتدائية للتقديم إلى ابناءهم فى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك وفقًا للمنحى الجغرافي.

يمكن للمتابعين الوصول إلى لــينك التقديم للأبناء الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والموجود فى الرابط التالى:- رابط تقديم المرحلة الابتدائية