/642482/رئيس-البرلمان-أنا-صعيدى-وأحب-جميع-المصريين-صور

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب رغم أنه من صعيد مصر ولكنني أحب جميع المصريين،وجميعنا واحد لافرق بيننا .

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة الختامية لدور الانعقادالاول بالبرلمان

ختام دور الانعقاد الاول

جاء ذلك فى الجلسة الختامية لمجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد الأول، ردا على حديث أحد النواب الذى قال أن الصعيد يفخربوجود رئيس البرلمان، كرمز من رموز الصعيد.

وقال جبالي مداعبا النائب الذى أشاد به :" أنا صعيدي ولا اريد ان اتهم أنني منحاز للصعيد ..كلنا مصريون ".

العدالة الطلقة فى الكلمة

ومن ناحية أخري وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة للنواب الراغبين فى الحصول على الكلمة، قائلا :" اطمئنوا أطبق العدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة بالدور.. إذا خالفت الدور حاسبوني ".

ألقى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، حنفى جبالى، كلمة ختامي فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول، حيث بدء بالبسملة، وتلى الآية القرآنية ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ﴾.

وفى بداية حديثه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” الزميلات والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النواب الموقر- نواب شعبنا العظيم، ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.