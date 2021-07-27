/642479/خالد-بدوي-يتقدم-باقتراح-تبنى-الرئيس-السيسي-مبادرة-للصحة-النفسية-في-مصر

أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم باقتراح أن يتبنّى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُبادرة للصحّة النفسية في مِصر.

خالد بدوي يتقدم باقتراح تبنّى الرئيس السيسي مُبادرة للصحّة النفسية في مِصر وأوضح بدوي، خلال بيان له، أنه سيتقدّم باقتراح لهذه الآلية؛ تبدأ من برامج تقييم وتأهيل الاسرة والمدرسة ومركز الشباب والجامعات والمؤسسات والهيئات والمحافظات والوزارات، وأن تكون بُمراجعة رُبع سنوية علي الأفراد؛ إلى جانب إستصدار قانون يُعزز هذه الآليات. وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة حصر ودراسة أسباب زيادة معدل الجريمة؛ وخاصة المرتبطة بالمشكلات الأُسرية؛ ودراسة أسبابها وتوطين محاور العلاج من خلال إرشادات إعلانية.

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