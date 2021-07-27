/642477/الأهلي-يتعاقد-مع-رنيم-الجداوي-لتدعيم-سيدات-السلة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع رنيم الجداوي لتدعيم فريق كرة السلة لمدة ٤ سنوات مقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالعبد القادر:” إن النادي أتم تعاقده اليوم الثلاثاء مع رنيم الجداوي في صفقة انتقال حر، ولمدة ٤ سنوات مقبلة.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن علي هاشم، المدير الفني لـ« سيدات سلة الأهلي»، وقع اختياره على رنيم الجداوي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد رؤوف عبد القادر أن رنيم تمثل إضافة لـ« سيدات سلة الأهلي»، خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.

رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة رجال» بالنادي خلال الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

الأهلي والترجي التونسي

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على فريق كرة القدم بالنادي الاهلي بسبب سلوك جماهيره في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب رادس شهد أحداثا ساخنة قبل بدايته، جعلت الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قوية على الترجي .

وأشار مسؤولو المباراة إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

حيث قوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن حيث المواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

قبل بداية اللقاء قام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.