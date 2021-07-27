/642478/بالصور-وزارة-الإتصالات-تستجيب-لطلب-النائب-عمرو-يونس-بشأن-صيانة-محطات-التليفون-بشمال-سيناء

استجابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلب النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والذي تقدم به بشأن التضرر من ضعف شبكات الاتصالات بمدن شمال سيناء.

حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول بعمل صيانة لمحطات التليفون المحمول التابعة لكل شركة على مستوى محافظة شمال سيناء. هذا وقام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برفع دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء، بعد أن بدأت أعماله في الثاني عشر من يناير 2021، وقام المجلس خلال هذه الفترة باقرار 146 مشروع قانون بواقع 1749 مادة.

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