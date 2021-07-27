/642476/انتداب-المعمل-الجنائي-لمعاينة-حريق-داخل-كنيسة-بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق إندلع داخل كنيسة العذراء فى منطقة المرج بالقاهرة بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل كنسية العذراء في منطقة المرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بإندلاع حريق داخل كنسية فى المرج ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية الإخماد دون اصابات بشرية أو خسائر في الأوراح.

ونجحت الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل كنيسة فى منطقة المرج بسبب ماس كهربائى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة المنيب، بدون وقوع أى إصابات.

دون إصابات بشرية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والحناية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة المذكورين، وتم التقابل مع الشاكي، وأتضح عدم احتجازه، وبسؤاله قرر تضرره من ابنه لتعديه عليه بالضرب وإساءة معاملته، وأن المشكو في حقه حصل ضده على حكم قضائي في قضية، وعارض في الحكم الصادر ضده لجلسة 4/9/2021 .

وباستدعاء المشكو في حقه، قرر بوجود مشاكل بينه وبين والده بعد وفاة والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.