برلمانى يطالب بحل أزمة نقص الأسمدة

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
وأشار النائب، خلال كلمته، إلى أن أزمة نقص الأسمدة تتسبب فى مشكلة كبيرة لجميع الفلاحين، مشددا على ضرروة اتخاذ ما يلزم لحلها فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أبو زيد أنه سبق وعرض المشكلة أكثر من مرة على وزير الزراعة، إلا أنه لم تتم الاستجابة، الأمر الذى يتطلب اتخاذ ما يلزم فى هذا الصدد حفاظا على مصالح الفلاحين.
على جانب آخر، ووجه أبو زيد، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، على قيادته الرشيدة للبرلمان، كما توجه بالشكر لوكيلى المجلس، والأمانة العامة وجميع الأعضاء، وحزب مستقبل وطن.
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