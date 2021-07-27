الحكومة بنهاية دور الانعقاد الأول: البرلمان مثل استجابة سريعة للنبض الشعبى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير شؤون المجالس النيابية: "مجلسِ النوابِ.. الموقرِ السيداتُ والسادةُ، نوابَ الشعبِ الموقرون، فى آخرِ جلسات الدور الأول لمجلسكم الموقر، من فصله التشريعى الثانى، فإنّ للحكومةِ كلمة تحرص على إبدائِها، وإثباتِها فى مضبطةِ تلك الجلسةِ لتبقى شاهدة على ما يعاصره هذا الوطن من ديمقراطية وحكم رشيد".

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، حديثه: "قد استهل مجلسكم الموقر فصله التشريعى الجديد بمباشرة سلطته الرقابية على الحكومة ووزاراتها كافة مستخدمًا ما أوكله له الدستور من سلطات وصلاحيات رقابية إيمانًا بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وهو من له الرقابة والإشراف وقد خولها لمجلسكم الموقر لتباشروها نيابة عنه فرعوتموها حق رعايتها بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، وقد استجابت الحكومة، فى المقابل لذلك فحضر دولة رئيس مجلس الوزراء، كما حضر زملائى الوزراء كافة وعرض كل منهم ما أنجزه فى الحقيبة التى أوكلت إليه، وتلقى ما عنّ للنواب الموقرين من رؤى وأفكار وأسهُم نقد وعملوا جميعًا على الاستجابة لكل ذلك تأكيدًا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات كركيزة من ركائز الحكم فى الدستور".

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد: "وفى المقابل، وعلى السياق ذاته فقد باشر مجلسكم الموقر دوره التشريعى بالكفاءة والوعى ذاتهما ولا يفوتنى أن أثمن وأثنى على الأداء التشريعى لمجلسكم الموقر، والذى أثمر بخروج تشريعات منضبطة تراعى كافة الضوابط الدستورية من جانب وتلبى مطالب الوطن والمواطنين من جانب آخر وكيف لا وعلى رأس هذا المجلس شيخ من شيوخ القضاة الأجلاء دولة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الموقر، الفقيه الدستورى الأجّل، والرئيس السابق للمحكمة العليا بالبلاد، وبوجود كوكبة من نواب الشعب الموقرين، الذين أثرَتنا آراؤُهم ومداخلاتُهم".

واستكمل: "دولة الرئيس اسمح لى أن أشيد بالأداء المتميز لمكتب مجلسكم الموقر والسيدين الوكيلين، الوكيل المستشار الجليل أحمد سعدالدين، القيمة القانونية والقضائية المتميزة، والصديق والأخ قبل كل شيئ، والسيد الوكيل النائب الموقر محمد أبو العنين، رجل الصناعة والاستثمار الوطنى، ذو التاريخ البرلمانى الحافل اللذين كانا خير عون لنا جميعًا، وكانوا قدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب".

وأضاف: "وأسمح لى سيادتكم أن أثمن أيضًا الدور المتميز الذى يقوم به السادة رؤساء الهيئات البرلمانية الموقرون الذين أسهموا جميعًا فى ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطنين بأنهم قد انتخبوا من يرعوا مصالحهم وأخص بالذكر منهم السيد النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، البرلمانى المخضرم والوطنى المخلص، الذى نلمس منه دائمًا وعيًا وإدراكًا لكل ما يمر به هذا الوطن، واستجابة سريعة للنبض الشعبى، تعكس التحامه بناخبيه وعموم المواطنين".

واستكمل وزير شئون المجالس النيابية حديثه: "لا يفوتنى فى هذا المقام أن أشيد بأداء المستشار أحمد منّاع، أمين عام مجلسكم الموقر صاحب الخلق الدمث والعلم الفيّاض على ما قدمه ويقدمه من جهد لضمان انتظام سير مجلسكم الموقر من كافة جوانبه الإدارية والفنية".

واختتم المستشار علاء الدين فؤاد حديثه قائلًا: "وختامًا نهنئ سيادتكم والسادة النواب الموقرون على انصرام دوركم التشريعى الأول بنجاح ونتطلع للقاء سيادتكم فى أولِ انعقادٍ قادمٍ وشكرًا لكم".