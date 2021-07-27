قررت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، احالة الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين لفضيلة المفتى لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم، كما حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى. ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية. ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى و2 آخرين للمفتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.