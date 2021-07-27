وزير النقل يشهد توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة من معرض ومؤتمر...

في إطار استعدادات وزارة النقل لإنطلاق الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA2021" – " الذي تنظمه وزارة النقل و شركة "تريد فيرز لنترناشونال" للعام الرابع على التوالى فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد اليوم الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر بين شركة أوراسكوم و شركة "تريد فيرز انترناشونال " المنظمة للحدث حيث قام بتوقيع العقد كل من المهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون والسيد / أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز انترناشونال "

في بداية كلمته خلال المؤتمر الصحفي وجه الوزير الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بقطاعات وزارة النقل التي تخدم شعب مصر العظيم و كذلك على تصديق فخامته على المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في قطاع النقل والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الحيوي الهام

‏مضيفاً أن فخامة الرئيس قد خطط لقطاع النقل وأعطى له كافة الإمكانات لتصل نسبة المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع الى 20 % من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة مشيرا إلي حرص فخامة الرئيس والحكومة على الاستثمار الامثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة وعملاقة وضخمة في هذا القطاع تواكب المستوى العالمي .

ثم تطرق الوزير إلي ما يتم تنفيذه من ازالة للتعديات على حرم السكة الحديد في عدد من المناطق مثل التعديات الموجودة على خط خط محرم بك/ القباري/ الحمام / مطروح الذي يتم تنفيذه ضمن خطة ازالة التعديات على اراضي السكة الحديد مشيرا الى ان توجيهات فخامة الرئيس بعدم الاضرار باي مواطن وتعويضه التعويض المناسب وفقا للأطر القانونية الخاصة بهذه الحالات لافتا الى ان ما يتم حاليا هو إزالة التواجدات الهشة البسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة مضيفا أن الدولة مسئولة عن تعويض المواطنين مثلما يحدث في المنازل المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مؤكداً أن على الجميع المحافظة على أراضي الدولة وأنه لن يسمح بالتعدي عليها موضحاً ان مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة / مطروح سيكون جزء منه ملاصق لهذا الخط ( محرم بك / الحمام / مطروح) كما سيتم عمل محطة عملاقة في محرم بك لخدمة أهالي الإسكندرية

كما أكد الوزير على أنه من خلال حرص فخامة الرئيس على تطوير قطاع النقل في مصر سيتم اطلاق الدورة الرابعة من المعرض مخاطباً من خلال مؤتمر المستثمرين في الخارج للمشاركة في هذا المعرض والمؤتمر الهام للتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة في قطاع النقل وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها وكذلك مستثمري الداخل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالاضافة الى ابراز جهد العاملين في وزارة النقل الذين يقومون بالعمل ليلا ونهاراً لخدمة المواطن المصري لافتا الى أن المؤتمر سيشهد عقد حلقات نقاشيه في كافه قطاعات النقل .

واشار الوزير انه في قطاع النقل البحري يتم عمل أرصفة بحرية عملاقة ويتم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات لافتاً الى التعاقد على إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الاغراض بميناء الاسكندرية مع cma ‏الفرنسية العالمية والتعاقد مع تحالف يوروجيت الألمانية العالمية على لادارة وتشغيل محطة تحيا مصر رقم واحد في ميناء دمياط والتي يتم تنفيذها بأموال واستشاري وشركات مصرية مضيفا أنه يتم حاليا تجهيز حاجز الامواج لمحطة تحيا مصر ٢ لسرعة البدء في التنفيذ ‏

واضاف الوزير أن كل هذه الشركات العالمية تأتي الى مصر ثقة في فخامة رئيس الجمهورية وفي الشعب المصري وفي الاقتصاد المصري مشيرا الى المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفي ميناء الدخيلة مثل ‏رصيف 100 و أرصفة أخرى سيتم تنفيذهم بشركات مصرية موجهاً الدعوة الى المستثمرين للمشاركة في الادارة والتشغيل لهذه الارصفة وكذلك ادارة وتشغيل ‏المحطة رقم ٢ في ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا موضحاً ان هناك تطوير ضخم وعملاق في ميناء السخنة حيث سيتم عمل أرصفة بطول 12 كم أرصفة في حين أنه في آخر 20 سنة تم عمل ارصفة بطول ٣كم مؤكدا أن فخامة الرئيس وجه بأن يكون هناك ميناء رئيسي عملاق ‏في موانئ البحر الأحمر و آخر على البحر المتوسط وهما مينائي العين السخنة و الإسكندرية ‏ يساهمان في نقل البضائع بالقطار الكهربائي السريع

وأكد الوزير على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل طريق الضبعة بطول 260 لافتا الى انشاء دلتا جديدة من خلال هذه المشروعات كما تم عمل لجنه لتعظيم دور اليخوت فى مصر بناءا على تعليمات فخامه الرئيس

أما في مجال الجرالكهربائي أشار الوزير الى وصول اول قطار مونوريل الى الاسكندريه وخلال شهر اغسطس القادم سيصل قطار المونوريل الثاني وكذلك قطارينLRT بالاضافة الى وصول أول دفعه من العربات المكيفه من ترانسماش ضمن صفقة ال1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب كما ان هناك فرص استثماريه عديده في مجال الموانئ البريه والجافة حيث ان العمل جاري على قدم وساق في ميناء 6 أكتوبر الجاف ليتم انجازه فى المواعيد المحدده لافتا الى تنفيذ خطه لانشاء عدد 9 موانئ جافه و مناطق لوجستيه

وطالب وزير النقل وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل مشيرا الى نشر عدد من المواقع الالكترونية القيام خبر تكريم كمساري واقعة قطارمنوف مؤكدا انه خبرعار تماما من الصحة وقد قامت وزارة النقل بنفيه فورا حيث انه تم تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على ارواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث مشيرا الى ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على الاخبار خاصة وان الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام لافتا الى أن هناك اقبال كبيرجدا على السكك الحديديه وانه لازيادة في اسعار التذاكر وأنه يتم باستمرار تحسين الخدمات المقدمه لجمهور الركاب والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالسكة الحديد

كما تقدم الوزير بالشكر للاستاذ اسامه كمال على تنظيم هذا المعرض والمهندس اسامه بشاي على رعايه المعرض وطالب الوزير رئيس شركه اوراسكوم بالالتزام بالجداول المحدده للانتهاء من المشروعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يكون هناك عدد 3 مونوريل بحلول اكتوبرالقادم ( 2 في العاصمة الادارية و1 في يوسف عباس) معلقين على مسار المونوريل ليشاهد الشعب المصري عظمة ما يتحقق في عهد فخامة الرئيس كما تقدم وزير النقل الى الشعب المصري بخالص التهانئ على النقلة النوعيه الكبيره في كافه قطاعات النقل في مصر والشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تذليل كافة التحديات التي توجه مشروعات النقل كما قدم الشكر للهيئه الهندسيه للقوات المسلحة على ماتقوم به من انجازات في قطاع النقل في مصر وكذلك جهاز التعمير مشيرا الى ان وسائل الجر الكهربائي هي وسائل نقل صديق للبيئه وسريعه ونظيفه

وتطرق الوزير خلال حديثه الى مقارنه بين قطار ابو قير الذي ينقل 71000 راكب يوميا والذي لم يطرا عليه اي تغيير مضيفا انه لابد ان نواكب التطور في وسائل النقل الحاليه حيث نعمل على مشروع جديد وهو مشروع مترو ابو قير والذي سينقل 60,000 راكب/ الساعه / اتجاه باجمالي 1.4 مليون راكب يوميا بمعدل 20 ضعف حيث يعد تحويل هذا القطار الى مترو نقلة نوعيه كبيره في قطاع النقل في مصر