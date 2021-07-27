وفد روسى يصل مطار القاهرة استعدادا لاستئناف حركة الطيران للمنتجعات المصرية

وصل منذ قليل وفد روسى، إلى مطار القاهرة الدولى، الذى يزور مصر للاطمئنان على الإجراءات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية فى كل من شرم الشيخ والغردقة، وكان الوفد قد وصل على متن الخطوط الجوية الروسية القادمة من موسكو الرحلة رقم SU400 والتى وصلت إلى مبنى الركاب رقم 2، المخصص لرحلات الطيران الأجنبية.

ويبدأ الوفد الروسى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، تستمر حتى الجمعة المقبلة، لتفقد الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة داخل مطارى شرم الشيخ والغردقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسى إلى المنتجعات المصرية فى 9 أغسطس المقبل.

ويطير الوفد مساء اليوم إلى مدينة شرم الشيخ ليتفقد بها الإجراءات السياحية والصحية، ثم ينطلق بعد يومين هناك إلى مدينة الغردقة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، إن الوفد الروسى مكون من قسم المراقبة الصحية الروسية ومعهد البحث العلمى الروسى والوكالة الفيدرالية للسياحة سوف يصل القاهرة اليوم الثلاثاء، قادما من موسكو، ليتوجه مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة لمتابعة آخر الإجراءات الصحية قبل تشغيل شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقف عدة سنوات.

وذكرت المصادر، أن الوفد الروسى سوف يقوم بالتفتيش على إجراءات السلامة الصحية والوقائية المطبقة داخل مطارى شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى تفقد بعض فنادق المدينتين بدرجاتهم المختلفة ومدى تطبيقهم لمعايير الإجراءات الصحية، وسوف يتفقد أيضاً بعض مستشفيات مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح المصادر، أن تفتيش وفد روسى سوف يستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، ليغادر الوفد عقب إنهاء جولته عائداً إلى موسكو بنهاية الأسبوع، وأكدت المصادر، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد مواعيد محددة لهبوط أى شركات طيران روسية فى مطارى شرم الشيخ والغردقة، موضحاً أنهم بالفعل هناك عددا كبيرا من شركات الطيران الروسية طلبت من الجهات هناك تسيير رحلات إلى المنتجعات المصرية، ولكن ظلت الموافقة معلقة لحين اتخاذ قرار الاستئناف الذى تم تحديده 9 أغسطس المقبل.

وتوقعت المصادر، أنه بعد انتهاء تفتيش الوفد الروسى المنتظر أن يصل اليوم سوف يتم التأشير والموافقة للشركات، عقب رفع الوفد تقريره للحكومة الروسية، وذلك فى ضوء أنه قد تم اتخاذ قرار التشغيل.