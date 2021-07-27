شديد الحرارة والعظمى على القاهرة 37.. تفاصيل طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من "2 : 4" درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 26 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 25 بلطيم 33 24 مطروح 31 25 السلوم 34 22 سيوة 39 23 بورسعيد 32 26 دمياط 32 24 الزقازيق 37 25 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 26 العريش 34 24 رفح 33 24 رأس سدر 38 25 نخل 37 21 نويبع 40 29 طابا 35 24 كاترين 33 21 الطور 37 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 25 بنى سويف 37 25 المنيا 37 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 26 قنا 40 26 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 إدفو 42 27 أبوسمبل 40 27 الوادى الجديد 40 25 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 26 حلايب 35 27 رأس حدربة 34 27

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