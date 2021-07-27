رئيس شباب النواب: الزيارات الميدانية غيرت انطباع المواطن عن البرلمان

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود المستشار حنفى جبالى وحسن إدارته لشؤون البرلمان، قائلا: قدمت انطباع عن برلمان يليق باسم مصر ومكانتها.





جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى.

ونقل رئيس لجنة الشباب، شكر أعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة الهادئة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون النيابية، والأمين العام للبرلمان، والنواب من هم ليسوا أعضاء فى اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة، على تعاونهم المستمر مع اللجنة .

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلوا جهدا غير مسبوق سواء على مستوى الأدوات الرقابية، أو الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية موجها الشكر لجميع الأعضاء، مضيفا: أدينا خلال دور الانعقاد الأول ما يرضى ضميرنا، لم نحقق المرجو كاملا ونسعى خلال دور الانعقاد القادم لتحقيقه.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الجهود التى بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التى قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن فى أداء البرلمان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصرى وتحقيق آماله وتطلعاته.