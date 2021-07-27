جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى.
ونقل رئيس لجنة الشباب، شكر أعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة الهادئة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون النيابية، والأمين العام للبرلمان، والنواب من هم ليسوا أعضاء فى اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة، على تعاونهم المستمر مع اللجنة .
وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلوا جهدا غير مسبوق سواء على مستوى الأدوات الرقابية، أو الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية موجها الشكر لجميع الأعضاء، مضيفا: أدينا خلال دور الانعقاد الأول ما يرضى ضميرنا، لم نحقق المرجو كاملا ونسعى خلال دور الانعقاد القادم لتحقيقه.
وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الجهود التى بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التى قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن فى أداء البرلمان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصرى وتحقيق آماله وتطلعاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس شباب النواب: الزيارات الميدانية غيرت انطباع المواطن عن البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.