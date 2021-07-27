فتح باب التقدم لمنحة الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء البحثى الأول لمنحة "الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع" كأحد آليات التمويل التنافسى التى تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين بهدف تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمى وتوظيفها لخدمة التنمية فى المجتمع المصرى فى ضوء رؤية مصر 2030، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





ويُتيح هذا النداء المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة فى تطبيقات علوم المواد الحديثة، فى الصناعة والزراعة والطاقة، والأمن الغذائى والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، وإنتاج وتخزين الطاقة، والعلوم الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتشجيع شباب الباحثين للتقدم بمقترحات مشروعات مبتكرة، للمساهمة فى تحقيق الأهداف الرئيسية للنداء، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها رؤية محددة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة التنافسية للصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير مُنتج مصرى مُنافس يستند على المعارف العلمية والفنية والتكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار أفضل المقترحات البحثية المُقدمة بواسطة لجنة من المُحكمين المتخصصين فى المجال العلمى، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.

وتستمر فترة تلقى المُقترحات البحثية حتى 26 أغسطس 2021، طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكترونى للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open