بمشاركة الأطفال.. مياه أسيوط تبتكر أنشطة توعوية بـ حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز صدفا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استهدفت رسم وتلوين ملصقات مبادرة حياة كريمة.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن فريق التوعية بالشركة نفذ عددا من الأنشطة التوعوية، واللقاءات المجتمعية مع المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، للتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالقرى، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على تلك المشروعات، ونشر الفكر التوعوى بضرورة الاستخدام الأمثل لها حرصاً على إطالة العمر الافتراضى للمشروع. وأضاف أن الأنشطة التوعوية تضمنت توزيع بروشورات ولصق بوسترات توعوية ومشاركة الأطفال فى تلوين الملصقات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وكذلك عقد لقاءات مع الأهالى للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة وتوعيتهم بضروره الحفاظ على المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الشركه مما يعود بالنفع على المواطنين.

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