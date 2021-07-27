صور.. محافظ بنى سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ببا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز ببا والبالغ عددها 46 قرية، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"الذى يتم تنفيذه فى 66 قرية بمركزى ناصر وببا.





جاء ذلك بحضور عاصم سلامة وبلال حبش نائبى المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومحمد جبر معاون المحافظ، والمحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.



وتابع محافظ بنى سويف مشروع إنشاء مخازن الأدوية بمستشفى طنسا بنى مالو،على مساحة 405 أمتار، بتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه، واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذى للمشروع الذى تنفذه الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 40 %، والذى يعتبر واحدا ضمن 5 مشروعات يتم تنفيذها بمستشفيات "الصدر والفشن والواسطى وشاطر زادة باهناسيا"، و تبلغ تكلفتها الإجمالى أكثر من 180 مليون جنيه.



وأشاد المحافظ بمشروعات مخازن الأدوية التى سيمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية فى مجال توفير احتياطى استراتيحى من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذى يسهم بشكل كبيرفى مواجهة أية تداعيات طارئة فى القطاع الصحى، لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.



كما تابع المحافظ المجمعين الخدميين بقريتى طنسا بنى مالو وسدس الجارى إنشاؤهما ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، هلية، وصفط راشين بجانب طنسا وسدس الأمراء"، فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وسيضم المجمع الخدمى العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى: "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، مكتب تموين، شهر عقارى"، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة للأعمال، والوقوف على المعوقات أولا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كل القطاعات بارسال تقريرأسبوعى، كل فيما يخصه، يشمل نسبت التنفيذ والإنجاز ومعوقات سيرالأعمال، إن وجدت، لتذليلها وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات والوزارات المعنية.