محافظ الجيزة يتابع حالة الناجية من انهيار عقار فى الوراق

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار الساعة، الحالة الصحية للسيدة ريهام إدوارد التى تم إنقاذها من تحت أنقاض العقار المنهار صباح اليوم بشارع أبو النصر بحى الوراق، حيث تم نقلها إلى مستشفى الوراق المركزى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وللاطمئنان على حالتها.





وكلف المحافظ، وفقا لبيان صحفى، مدير مديرية الشؤون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابة، وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتى تمام شفاءها وخروجها من المستشفى، مؤكداً على تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشة لهم.

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