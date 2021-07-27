جدة - نرمين السيد - وتقام المدينة على مساحة مليون متر، كما تضم بحيرة ضخمة، وحديقة مركزية ومبانى تجارية، ومسجدا وكنيسة ومسرحا رومانيا، ودار للأوبرا، ومجمع فنادق وسينما ومنطقة معارض، كما تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستقام عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. المدينة التراثية صرح من 70 منشأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.