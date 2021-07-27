/642455/اللواء-أحمد-العوضي انجازات-الرئيس-السيسي-لم-تشهدها-البلاد-منذ-30-عام

وجه اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإنجازات الكبيرة التى حققها فى مختلف ربوع الجمهورية .

انجازات الرئيس السيسي لم تشهدها البلاد منذ 30 عام

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، فى نهاية دور الإنعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني .

وقال العوضي، إن ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتحقق منذ 30 عام ، مؤكدا أن اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف إنجاز غير مسبوق ، حيث سيستفاد منها 4500 قرية و27 ألف تابع ، وهو الأمر الذى سينقل الريف نقلة نوعية .

ووجه رئيس لجنة الدفاع التحية للجيش المصري، والشرطة الوطنية ، التى تتعاون مع القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومي المصري ، مختتما كلمته : “دوت الخليج ..دوت الخليج".