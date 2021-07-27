/642454/عميل-البنك-العربي-الإفريقي-يحذر-المواطنون-عندهم-مشاكل

حذر أحد عملاء البنك العربي الإفريقي من التعامل مع البنك لوجود مشاكل كثيرة، تعرض لها منذ ثلاث أشهر ولم يكن هناك رد فعل من البنك العربي الافريقي لحلها.

دوت الخليج

شكوى عميل البنك العربي الافريقي

كتب عميل البنك العربي الإفريقي، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " لا انصح بالتعامل مع البنك ، عنده مشكله مع البنك المركزي وفي حظر علي الحسابات الجديدة".

وتابع عميل البنك العربي الافريقي، حديثه: "المشكله قائمه من 3 شهور ولم يتم حلها سواء من الفروع او الكول سنتر او الدعم علي الصفحه. الرد دائما ان اكثر من 5000 حساب عندهم نفس المشكله والبنك بدون حلول.

هاشتاج ضد البنك العربي الافريقي

وفعل عميل البنك العربي الإفريقي الدولي هاشتاج #البنكالعربيالافريقيعندهمشاكل و #البنكالعربيالافريقي5000عميلبدون_مرتبات