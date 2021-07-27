أوركسترا الحياة تستعد لإطلاق الأوبريت الغنائي الوطني «من جيل لجيل».. صور

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تستعد أوركسترا الحياة لإطلاق أكبر مشروع أوبريت غنائي وطني يحمل اسم «من جيل لجيل»، تحت رعاية الدكتورة أمل جمال، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الوطني من خلال الموسيقي والغناء الذي يغذي قيم الإنتماء والولاء للوطن في نفوس النشء والشباب.

دوت الخليج

أوركسترا الحياة تستعد لإطلاق الأوبريت الغنائي الوطني «من جيل لجيل»

وصرحت الدكتورة أمل جمال سليمان، المشرف العام على أوركسترا الحياة، أن أوبريت «من جيل لجيل»، يحمل في طى كلماته ما يشعر المصريين بالفخر بوطنيتهم وجيشهم على مر العصور وتقديرها للشهداء من أبناء الوطن على مر التاريخ.

أوبريت غنائي وطني يحمل اسم «من جيل لجيل»

وأضافت الدكتورة أمل جمال، أن الأوبريت تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية تمهيداً لوصوله إلى مختلف الجنسيات من شباب العالم، والأوبريت من كلمات الشاعر أحمد أبو المجد عيسى، وألحان الدكتور هاني عبد الناصر مايسترو أوركسترا الحياة، وتوزيع الشاب المبدع محمد يوسف، ويشارك في غناء الأوبريت نجمتي أوركسترا الحياة والأوبرا حنان الخولى، والفنانة هدير شتا، ويصاحب الغناء إلقاء شعري من الشاعر أحمد أبو المجد، والشاعر محمد النقيب من الشعراء الشباب المبدعين على مستوى الوطن العربي، وإخراج موسيقي Art palace، ومن إنتاج أوركسترا الحياة - Orchestra Of Life. Art.

يشار إلى أن "أوركسترا الحياة"، نموذج فريد في مجال الموسيقي والغناء، وتعد الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي، تم اختيارهم من مسابقة "إبداع"في عام 2014، وبدات ب50 عازفا، حتى وصلت في عام 2021 إلى 340 عازف ومطرب وكورال من شباب الجامعات الخاصة والحكومية والخريجيين من مختلف المحافظات.