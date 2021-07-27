/642446/بنك-القاهرة--ايه-هي-الأوراق-المطلوبة-للتقديم-على-قرض-المعاشات
نشرت دوت الخليج فيما سبق تفاصيل قرض المعاشات من بنك القاهرة، وبدأ عملاء بنك القاهرة بالسؤال حول الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المعاشات .
دوت الخليج
المستندات المطلوبة للحصول على قرض المعاشات من بنك القاهرة
صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية) إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان""
قرض المعاشات من بنك القاهرة
خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل"
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