رسميا.. مروان القماش يودع منافسات السباحة لسباق 800 متر حرة بأولمبياد طوكيو 2020

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ودع مروان القماش مسابقة 800 متر حرة فردي رجال، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

مروان القماش يودع منافسات الـ 800 متر حرة

أنهى السباح المصري مروان القماش، سباق 800 متر حرة، في المركز الـ 16، في زمن قدره 7 دقائق و 52 ثانية و 76 جزء من الثانية (7:52:76)، ضمن منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو 2020.

خرج مروان القماش من منافسات 800 متر حرة، بعد أن احتل المركز الـ 16 بزمن قدره (7:52:76 ث)، وطبقا للائحة اللجنة الأولمبية يتأهل أول 8 مراكز فقط.

يذكر أن مروان القماش خرج من تصفيات 400 متر، بفارق 1:26 ث، وحصل على المركز الـ 14 من أصل 40 سباح.

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

- ودع محمد عبد العال، منافسات الجودو لوزن 81 كجم، وذلك بعد تعرضه للهزيمة على يد نظيره الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من فعاليات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

- ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، وذلك بعدما تعرضت بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.