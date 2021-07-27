/642443/إيقاف-لاعب-إنيمبا-النيجيري-بسبب-تناول-المنشطات-قبل-مواجهة-بيراميدز-في-الكونفدرالية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثنبتت النتيجة إيجابية العينة في المباراة رقم بين بيراميدز وإنيمبا ، التي أقيمت يوم 16 مايو 2021 بسبب وجود مواد محظورة .

فيما يوم 18 يونيو 2021، تم إبلاغ الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالنتيجة وطُلب من اللاعب توضيح ما إذا كان يرغب في طلب تحليل العينة.

نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

انتهت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالتعادل الأيجابي 1/1، في مباراة شهدت أحداث مثيرة، حيث تقدم فريق بيراميدز في الوقت بدل الضائع، فيما تمكن فريق البنك الأهلي من إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

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تشكيل فريق بيراميدز في مباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر

في خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل دونجا – محمود صابر – إسلام عيسى – محمود حمادة

في خط الهجوم: دودو الجباس

مشوار بيراميدز في بطولة الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

قائمة فريق بيراميدز في مواجهة اليوم أمام

تضم قائمة فريق بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهم اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرةن ضمن منافسات بطولة الدجوري العام: وقرر اليوناني إدخال ٢٠ لاعبا ضمن قائمة الفريق في لقاء البنك الأهلي اليوم، وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر.

في خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق.

في خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.